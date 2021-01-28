Кейт Міддлтон довгий час боялася, що молодша сестра її затьмарить

Між сестрами було суперництво

Кейт Міддлтон, яку нещодавно визнали найледачішою в королівській родині , виявляється, що довгий час конкурувала зі своєю молодшою сестрою Піппо. Про це пише Daily Express.

Королівські експерти і джерела, близькі до сім'ї Кейт розповіли про суперництво двох сестер. В юності Піппа була більш популярною, в 2008 році її навіть назвали однією з найбільш завидних наречених Лондона. А майбутня дружина принца Вільяма була в тіні.

"Кейт ревнувала до Піппи – насправді, я думаю, Кейт боялася, що вона трохи затьмарить її. Дві сестри дуже близькі, але між ними завжди було відчуття суперництва. Напевно, і зараз є ", – поділилося джерело.

Королівські експерти як доказ, що дві сестри конкурували, привели в приклад весілля принца Уільма і Кейт Міддлтон.

Кейт і Піппа Міддлтон Фото: Getty Images

Піппа вибрала нехарактерне для подружки нареченої рожеву або бузкову сукню, а була в білосніжній, яка облягала фугуру і привертала увагу. Тоді в ЗМІ її порівнювали з сестрою і навіть подейкували про можливий роман Піппи з шафером – на той час ще неодруженим принцом Гаррі.

Раніше ми розповідали, що Піппа Міддлтон стане мамою вдруге.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися