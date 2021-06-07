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Каковы шансы Мэттью Макконахи стать губернатором – букмекеры дали прогноз

Сегодня, 11:07

Многие знаменитости из сферы кино и шоу-бизнеса не только влияют на миллионы людей своим творчеством, но также имеют не последнее отношение к политике. И в прошлом году к политическому звездному буму решил присоединиться Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи
Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Голливудский актер, звезда "Джентльменов" Мэттью Макконахи, который минувшей осенью заявил о планах пойти в политику, по-прежнему придерживается назначенного курса. В 2022 году актер хочет стать губернатором штата Техас, откуда он сам родом. По данным предварительного опроса Техасского университета, который провели в апреле, за Мэттью даже готовы проголосовать 45% избирателей. Тем не менее, букмекеры не уверены, что у Макконахи есть реальные шансы.

Как пишет Casino, действующего губернатора Техаса Грега Эббота на днях поддержал сам президент США Дональд Трамп. Он назвал Эббота великим губернатором и отметил, что полностью одобряет его переизбрание. Такое заявление серьезно повлияло на шансы Мэттью Макконахи.

"Грег Эбботт — боец и великий губернатор невероятных людей Техаса. Он будет и дальше оставаться великим лидером штата Одинокой звезды, и я полностью одобряю его переизбрание. Он никогда не подведет", – сказал Дональд Трамп.

При этом в Техасе нет ограничений по срокам полномочий губернатора, а сам Эббот уже заявлял, что намерен продолжить свою деятельность на этом посту.

В итоге акции британские букмекеры, которые делают ставки на политические результаты, поместили Мэттью Макконахи на третье место, а Эббота – на первое.

A post shared by Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

Вероятно, уход в большую политику Мэттью Макконахи будет означать, что актер перестанет сниматься в большом кино. На сегодня последний фильм с актером – это "Джентльмены" режиссера Гая Ричи. В конце этого года также выйдет мультфильм "Зверопой 2", в котором Макконахи озвучил одного из персонажей.

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Ранее сообщалось, что бывший отчим Ким Кардашьян, который сменил пол, баллотируется в губернаторы Калифорнии.

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