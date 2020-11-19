Актер Мэттью Макконахи хочет пойти в политику
Актер намерен баллотироваться в губернаторы Техаса
Голливудский актер Мэтью Макконахи, который недавно признался, что подвергся сексуальному насилию в 15 лет, подумывает о том, чтобы отказаться от кино и начать карьеру политика, сообщает Independent.
Не исключено, что актер будет баллотироваться в губернаторы штата Техас. 51-летний Макконахи родился и вырос в Техасе, а затем переехал в Лос-Анджелес.
"Я не знаю, это скорее будет зависеть от людей, нежели от меня", – сказал Мэттью на "Шоу Хью Хьюитта", когда его спросили о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост губернатора.
Мэттью назвал современную политику США "неустойчивой" и выразил желание исправить подобное положение дел.
"Послушайте, политика мне сейчас кажется неустойчивым делом. Должны быть переопределены политические цели в нашей стране – когда это случится, я буду более заинтересован", – сказал Макконахи.
Ранее мы сообщали, что лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк заявил, что уходит в политику. 41-летний артист рассказал, что принял решение баллотироваться в горсовет Винницы. Напомним, популярная рэперша Cardi B сделала неожиданное заявление касательно своей карьеры и заявила о планах стать политиком.
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