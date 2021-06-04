Леонардо Ди Каприо подарил маме дом за 191 миллион гривен. Смотрите, какой он шикарный (фото)

Леонардо Ди Каприо известен не только один из самых лучших голливудских актеров, но и как галантный мужчина. При этом львиную долю любви актер отдает своей маме, с которой у него очень трепетные отношения

Леонардо Ди Каприо купил маме старинный особняк в Голливуде Фото: Getty Images, Hellomagazine

Ко Дню матери, который в США отмечают во второе воскресенье мая, Леонардо Ди Каприо преподнес маме весьма знаковый подарок – старинный особняк за 7,1 миллиона долларов (около 191 миллиона гривен). Кинозвезда приобрел недвижимость у Джесси Фергюссона – звезды сериала "Американская семейка". Так что теперь, пока Ди Каприо встречается со своей возлюбленной – Камилой Морроне, его мама будет проводить не менее счастливые деньки в доме, расположенном недалеко в районе Большого Голливуда.

Как сообщает журнал Hello!, красивый дом, который теперь принадлежит маме Ди Каприо, находится в тихом райончике Лос-Фелис, где в свое время приобрела шикарную виллу Анджелина Джоли. Но это не первая покупка актера в этой местности – несколько лет назад он купил дом за 4,9 миллиона долларов для своего отца.

Дом мамы Ди Каприо построен в испанском колониальном стиле, а его интерьеры выглядят действительно аутентично.

Ди Каприо подарил маме дом Фото: Hellomagazine

Теперь во владениях мамы знаменитого актера – четыре спальни, несколько бассейнов, сауна, собственная библиотека, столовая с кухней, кинозал и даже комнаты для тренировок и медитации.

Гостинная в доме мамы Ди Каприо Фото: Hellomagazine

В особняке целых пять ванных комнат. Как минимум одна из них – полностью оформлена в светлых оттенках.

Ванная в доме мамы Леонардо Ди Каприо Фото: Hellomagazine

Кухня как будто создана для шеф-повара.

Кухня в доме мамы Ди Каприо Фото: Hellomagazine

Смотровая площадка открывает вид на достопримечательности окрестностей, включая обсерваторию Гриффит-Парк.

Дом мамы Ди Каприо в Лос-Анджелесе Фото: Hellomagazine

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