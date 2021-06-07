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Які шанси Меттью Макконагі стати губернатором – букмекери дали прогноз

Сьогодні, 11:07

Багато знаменитостей зі сфери кіно і шоу-бізнесу не тільки впливають на мільйони людей своєю творчістю, але також мають не останнє відношення до політики. І в минулому році до політичного зіркового буму вирішив приєднатися Меттью Макконагі

Мкттью Маккнегі
Мкттью Маккнегі
Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Голлівудський актор, зірка "Джентльменів" Меттью Макконагі, який минулої осені заявив про плани піти в політику, дотримується призначеного курсу. У 2022 році актор хоче стати губернатором штату Техас, звідки він сам родом. За даними попереднього опитування Техаського університету, який провели у квітні, за Меттью навіть готові проголосувати 45% виборців. Проте, букмекери не впевнені, що у Макконагі є реальні шанси.

Як пише Casino, чинного губернатора Техасу Грега Еббота днями підтримав сам президент США Дональд Трамп. Він назвав Еббота великим губернатором і зазначив, що повністю схвалює його переобрання. Така заява серйозно вплинула на шанси Меттью Макконагі.

"Грег Ебботт – боєць і великий губернатор неймовірних людей Техасу. Він буде і далі залишатися великим лідером штату Самотньої зірки, і я повністю схвалюю його переобрання. Він ніколи не підведе", – сказав Дональд Трамп.

При цьому в Техасі немає обмежень щодо термінів повноважень губернатора, а сам Еббот вже заявляв, що має намір продовжити свою діяльність на цій посаді.

У результаті акції британські букмекери, які роблять ставки на політичні результати, помістили Меттью Макконагі на третє місце, а Еббота – на перше.

A post shared by Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

Ймовірно, перехід у велику політику Меттью Макконагі буде означати, що актор перестане зніматися у великому кіно. На сьогодні останній фільм з актором – це "Джентльмени" режисера Гая Річі. У кінці цього року також вийде мультфільм "Співай 2", в якому Макконагі озвучив одного з персонажів.

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Раніше повідомлялося, що колишній вітчим Кім Кардаш'ян, який змінив стать, балотується в губернатори Каліфорнії.

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