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Обвиненный в педофилии Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино – первые фото

Сегодня, 15:48

Спустя четыре года перерыва от съемок в большом кино, Кевин Спейси вернулся к работе. Сейчас актер находится в Италии на съемках фильма "Человек, который рисует Бога"

Кевин Спейси вернулся к съемкам после скандала
Кевин Спейси вернулся к съемкам после скандала
Фото: Getty Images

Американский актер Кевин Спейси, дело о сексуальных домогательствах которого закрыли, был замечен на улицах итальянского города Турина. Именно там проходят первого за последние четыре года фильма с участием актера – L'uomo Che Disegno Dio ("Человек, который рисует Бога"). Режиссер – итальянец Франко Неро.

Продюсер фильма ранее сообщал Variety, что Кевин Спейси сыграет небольшую роль полицейского детектива. Других деталей о его персонаже пока нет.

Напомним, что в 2017 году Кевин Спейси ушел из кино после череды скандальных обвинений. Актер бросил даже популярный сериал "Карточный домик" – восемь сотрудников проекта рассказали о непристойном поведении звезды. Таким образом, "Человек, который рисует Бога" станет обратным билетом для Кевина Спейси на экраны.

Кевин Спейси сидит в кафе в Турине во время съемок фильма The Man Who Drew God (
Кевин Спейси сидит в кафе в Турине во время съемок фильма The Man Who Drew God ("Человек, который нарисовал Бога")
Фото: Getty Images

Коротко о скандале с Кевином Спейси

В 2017 году на обладателя двух статуэток "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" и "Красота по-американски" поступила жалоба. Тогда американский актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году Кевин пытался склонить его к сексу. В ответ на это Кевин Спейси отреагировал каминг-аутом – звезда признался в своей гомосексуальности и попросил прощение за свое поведение, хотя отметил, что не помнит этого.

Тогда же выступили с обвинениями еще 15 человек – от мужчин до женщин, которые когда-либо работали с Кевином Спейси. Из-за скандала Кевин Спейси лишился статуэтки "Эмми", которая ранее была присуждена ему за вклад в развитие телеиндустрии. А затем Netflix заявил, что актер больше не будет сниматься в сериале "Карточный домик". Отменились и другие проекты, в которых должен был играть оскароносный актер. Более того, из фильма Ридли Скотта "Все деньги мира" вырезали все сцены с участием Спейси.

Все приняло неожиданный поворот, когда дело Кевина Спейси закрыли из-за внезапной смерти человека, который выдвинул звезде обвинения. А после этого умерло еще два фигуранта скандального дела.

Смотрите подробнее в сюжете, как Кевин Спейси предстал перед судом за домогательства к 18-летнему парню:

Напомним, что в прошлом году при загадочных обстоятельствах умерла еще одна жертва, которая обвинила Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.

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