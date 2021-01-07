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Полякова дома, а Сумская в Яремче: как украинские звезды празднуют Рождество

Сегодня, 13:57

Украинские звезды порадовали поклонников семейными фото

Сегодня христиане восточного обряда в Украине празднуют Рождество. Этот праздник принято проводить в кругу близких. Украинские звезды любят зимние праздники и с удовольствием делятся семейными фото и поздравляют поклонников с праздником. Сегодня Lifestyle собрали подборку, как украинские знаменитости празднуют Рождество

Звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова опубликовала редкое фото с мужем и пожелала всем мира и тепла.

Оля Полякова с семьей
Оля Полякова с семьей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Григорий Решетник, который недавно стал многодетным отцом, празднует Рождество с семьей во Львове. "С Рождеством Христовым! Добра, мира, здоровья и согласия Вам и Вашим семьям! Будьте счастливы", – написал телеведущий.

Григорий Решетник с женой Кристиной
Григорий Решетник с женой Кристиной
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Певец Павел Зибров записал видео для своих поклонников и пожелал тепла и радости в каждый дом.

(@pavlo_zibrov)

Певица Ирина Федишин поделилась фото с сыновьями и мужем."Поздравляем всех с Рождеством Христовым! Пусть в каждой семье царит мир, согласие и радость.Веселых праздников", – написала артистка в Instagram.

Ирина Федишин с семьей
Ирина Федишин с семьей
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ольга Сумская опубликовала совместное фото с дочкой Аней и мужем Виталием Борисюком. Семья празднует Рождество в Яремче. "Хорошего, праздничного настроения, мира, любви, радости каждой семье", – написала актриса.

Ольга Сумская с семьей
Ольга Сумская с семьей
Фото: instagram.com/olgasumska

Певица Светлана Тарабарова празднует Рождество дома. Всем своим подписчикам она пожелала счастья в каждый дом.

Светлана Тарабарова с детьми
Светлана Тарабарова с детьми
Фото: instagram.com/tarabarova

Ранее Лилия Ребрик опубликовала трогательное семейное фото.

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