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Оля Полякова рассказала, как говорит с дочками о сексе: "Мои дети сексуально образованны"

Сегодня, 16:49

Полякова ответственно подходит к вопросу сексуального воспитания

Певица и детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова, которая недавно высказалась по поводу финала "Холостячки", призналась, что уделяет должное внимание сексуальному образованию своих дочерей.

По словам Оли, со старшей дочерью, 15-летней Марией, она обсуждает вопросы контрацепции, а младшей Алисе объясняет, как важно знать свои границы и не подпускать к себе посторонних.

"Мои дети сексуально образованны. Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения", – признается певица в интервью журналу "Отдохни".

Оля Полякова с дочками Машей и Алисой
Оля Полякова с дочками Машей и Алисой
Фото: facebook/polyakovamusic

"С Алисой пока — о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в девять лет знать о способах контрацепции еще не нужно" – рассказывает Полякова.

Напомним, дочь Оли Поляковой показала репетицию со своей рок-группой.

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