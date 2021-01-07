Полякова вдома, а Сумська в Яремче: як українські зірки святкують Різдво

Українські зірки порадували шанувальників сімейними фото

Сьогодні християни східного обряду в Україні святкують Різдво. Це свято прийнято проводити в колі близьких. Українські зірки люблять зимові свята і з задоволенням діляться сімейними фото і вітають шанувальників зі святом. Сьогодні Lifestyle зібрали добірку, як українські знаменитості святкують Різдво

Зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова опублікувала рідкісне фото з чоловіком і побажала всім миру і тепла.

Оля Полякова з сім'єю Фото: instagram.com/polyakovamusic

Григорій Решетник, який нещодавно став багатодітним батьком, святкує Різдво з родиною у Львові. "З Різдвом Христовим! Добра, миру, здоров'я і злагоди Вам і Вашим родинам! Будьте щасливі", – написав телеведучий.

Григорій Решетник з дружиною Христиною Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Співак Павло Зібров записав відео для своїх шанувальників і побажав тепла та радості в кожну хату.

Співачка Ірина Федишин поділилася фото з синами і чоловіком. "Вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Нехай в кожній родині панує мир, злагода і радість. Веселих свят", – написала артистка у Instagram.

Ірина Федишин з сім'єю Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ольга Сумська опублікувала спільне фото з донькою Анею та чоловіком Віталієм Борисюком. Сім'я святкує Різдво в Яремче. "Гарного, святкового настрою, миру, любові, радості кожній родині", – написала актриса.

Ольга Сумська з сім'єю Фото: instagram.com/olgasumska

Співачка Світлана Тарабарова святкує Різдво вдома. Всім своїм підписникам вона побажала щастя в кожен будинок.

Світлана Тарабарова з дітьми Фото: instagram.com/tarabarova

Раніше Лілія Ребрик опублікувала зворушливе сімейне фото.

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