Полякова вдома, а Сумська в Яремче: як українські зірки святкують Різдво
Українські зірки порадували шанувальників сімейними фото
Сьогодні християни східного обряду в Україні святкують Різдво. Це свято прийнято проводити в колі близьких. Українські зірки люблять зимові свята і з задоволенням діляться сімейними фото і вітають шанувальників зі святом. Сьогодні Lifestyle зібрали добірку, як українські знаменитості святкують Різдво
Зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова опублікувала рідкісне фото з чоловіком і побажала всім миру і тепла.
Григорій Решетник, який нещодавно став багатодітним батьком, святкує Різдво з родиною у Львові. "З Різдвом Христовим! Добра, миру, здоров'я і злагоди Вам і Вашим родинам! Будьте щасливі", – написав телеведучий.
Співак Павло Зібров записав відео для своїх шанувальників і побажав тепла та радості в кожну хату.
Співачка Ірина Федишин поділилася фото з синами і чоловіком. "Вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Нехай в кожній родині панує мир, злагода і радість. Веселих свят", – написала артистка у Instagram.
Ольга Сумська опублікувала спільне фото з донькою Анею та чоловіком Віталієм Борисюком. Сім'я святкує Різдво в Яремче. "Гарного, святкового настрою, миру, любові, радості кожній родині", – написала актриса.
Співачка Світлана Тарабарова святкує Різдво вдома. Всім своїм підписникам вона побажала щастя в кожен будинок.
Раніше Лілія Ребрик опублікувала зворушливе сімейне фото.
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