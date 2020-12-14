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Зиброва поставила ультиматум, а Пинк публично предложила жениться: кто из звезд сделал первый шаг

Сегодня, 13:30

Считается, что женщины не делают предложение первыми

Для большинства женщин неприемлемо делать предложение руки с сердца мужчине. Но для некоторых дам совершенно не сложно совершить первый шаг и женить любимого на себе. Так когда-то поступили героини нашего сегодняшнего материала.

Марина Зиброва почти тридцать лет назад поставила любимому ультиматум – она прямо сказала ему о своем желании выйти за него замуж. Кто знает, существовал бы брак Павла и Марины, ни поставь она это требование.

"Мой дом был напротив ЗАГСа. Видишь ЗАГС?, – обратилась тогда женщина к артисту, – А если у тебя другие планы, то пожалуйста – дорога к чертовой бабушке... все вещи собираешь и туда, понял?"

Павел и Марина Зибровы
Павел и Марина Зибровы
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ольга Фреймут также была инициатором своего брака. С Владимиром они начали встречаться в 2015 году. Вскоре у них родился сын Валерий, еще через год – дочь Евдокия. Потом, как признается сама Оля, она предложила Владимиру жениться. С тех пор телеведущая официально носит фамилию мужа.

Ольга Фреймут с мужем
Ольга Фреймут с мужем
Фото: instagram.com/freimutolia

"Нам было хорошо работать вместе. Я видела благородство этого человека как руководителя. Но когда я пошла работать на другой канал, то поняла, что очень скучаю по этому человеку", – рассказала Фреймут.

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Смелой оказалась и американская певица Пинк, которая публично призналась своему избраннику. Ее возлюбленный Кэри Харт – мотогонщик. Пинк пришла на его соревнования, и на трибуне подняла огромный плакат со словами: "Женись на мне!". Кто бы отказал? Вот и Кэри не посмел, с тех пор пара живет счастливо уже 14 лет.

Пинк с мужем
Фото: instagram.com/pink

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