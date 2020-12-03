Как выглядит рождественская елка Елизаветы II в Виндзорском замке: видео

Ель украсили множеством огней, а ее верхушку – фигуркой ангела

Мы уже писали о том, что королева Великобритании Елизавета II впервые за 33 года отметит Рождество в Виндзорском замке. Там они вместе с 99-летним супругом принцем Филиппом находятся на самоизоляции. Теперь пришло время узнать, как выглядит рождественская елка в королевском замке.

Замок начинают украшать уже в конце ноября. Конечно, главная фишка праздника – шикарная рождественская ель, которую выращивают в Виндзорском Большом парке.

В Сети появилось видео, на котором показали, как рубят елку и доставляют ее в замок. Главное дерево для Рождества устанавливают в историческом зале Святого Георгия (где Меган Маркл и принц Гарри провели свадебный прием в 2018 году). Шестиметровая норвежская ель украшена огнями, сотнями игрушек и ангелом на верхушке.

Считается, что рождественские елки привозили из Большого парка Виндзорского замка со времен правления королевы Виктории (1837–1901).

Ранее мы объясняли, почему Рождество в этом году станет уникальным для британских монархов.

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