Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Для Елизаветы II изготовят "антивирусные" перчатки

Сегодня, 13:42

Перчатки – главный аксессуар в гардеробе Ее Величества

Для Елизаветы II изготовят специальные перчатки, защищающие от коронавируса и вообще любых микробов. Известно, что в гардеробе Ее Величества имеется огромное количество перчаток, так как они являются неотъемлемым элементом строгого королевского дресс-кода.

Два варианта перчаток – из хлопка и шерсти – для королевы Елизаветы II создаст дизайнер Корнелия Джеймс. В производстве противомикробных перчаток будет использован разработанный в Швейцарии материал, разрушающий вирусы и микробы. Об этом пишет Telegraph.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: AFP

Читайте также:
В Японии создали маску за 10 тысяч долларов с кристаллами Swarovski (фото)

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II

Отметим, что 94-летняя королева в настоящее время находится на изоляции в Виндзорском замке с 99-летним супругом принцем Филиппом.

В этом году праздничные гуляния британской королевской семьи на Рождество будут не такими, как раньше, из-за пандемии коронавируса, а также из-за переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.

Напомним, что накануне королева Елизавета II впервые появилась на публике в маске.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В новом цвете волос и роскошном пальто. Мелания Трамп стильно проводила свою последнюю елку в Белом доме Стильный Zoom от Кейт Миддлтон: герцогиня надела шелковую блузу от Michael Kors за 230 долларов Как выглядеть стильно в рамках дресс-кода: пример от королевы Летиции
Елизавета II перчатки коронавирус
Реклама

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы

Популярные статьи

Сегодня, 05:57Психология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

Вчера, 20:30Шоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Вчера, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

25 ноябряШоу-бизнес

"Я вас лично порву": Остапчук ответил на угрозы в адрес новой жены

25 ноябряШоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

25 ноябряШоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

25 ноябряFood

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

25 ноябряШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

25 ноябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

25 ноябряТехно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

25 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

25 ноябряFun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

25 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

24 ноябряШоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Новости партнеров

Пышногрудая невеста Александра Зубкова
Пышногрудая невеста Александра Зубкова
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Брюнетка з Венесуели. Фото футболістки Сонi
Брюнетка з Венесуели. Фото футболістки Сонi
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Как долго пациенты с Covid-19 могут быть заразны
Как долго пациенты с Covid-19 могут быть заразны

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять