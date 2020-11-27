Для Елизаветы II изготовят "антивирусные" перчатки

Перчатки – главный аксессуар в гардеробе Ее Величества

Для Елизаветы II изготовят специальные перчатки, защищающие от коронавируса и вообще любых микробов. Известно, что в гардеробе Ее Величества имеется огромное количество перчаток, так как они являются неотъемлемым элементом строгого королевского дресс-кода.

Два варианта перчаток – из хлопка и шерсти – для королевы Елизаветы II создаст дизайнер Корнелия Джеймс. В производстве противомикробных перчаток будет использован разработанный в Швейцарии материал, разрушающий вирусы и микробы. Об этом пишет Telegraph.

Королева Елизавета II Фото: AFP

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Королева Елизавета II

Отметим, что 94-летняя королева в настоящее время находится на изоляции в Виндзорском замке с 99-летним супругом принцем Филиппом.

В этом году праздничные гуляния британской королевской семьи на Рождество будут не такими, как раньше, из-за пандемии коронавируса, а также из-за переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.

Напомним, что накануне королева Елизавета II впервые появилась на публике в маске.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться