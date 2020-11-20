73-я годовщина свадьбы: Елизавета II и принц Филипп на милом фото рассматривают открытку от правнуков

Пара поженилась в 1947 году

20 ноября королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский, принц Филипп отмечают (внимание) 73-ю годовщину свадьбы! Их правнуки, принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта сделали красивую открытку и поздравили прабабушку с прадедушкой. Это так мило!

На фото пара сидит в Виндзорском замке, где они сейчас проводят карантин. В руках у принца Филиппа открытка, которую сделали дети. Рядом лежат сотни писем, которые прислали королевской чете британцы. Это фото опубликовали на официальной странице королевской семьи в Instagram.

"На фотографии Ее Величество и Его Королевское Высочество смотрят на открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также другие открытки и письма, отправленные доброжелателями", – говорится в сообщении.

Елизавета II и принц Филипп Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Это мило до слез", "Как трогательно", "Особый момент", "Как мило, королева с супругом выглядят счастливыми", – пишут подписчики аккаунта в комментариях под фото.

Открытка от принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Сейчас принцу Филиппу 99 лет, а королеве Елизавете II – 94. Пара поженилась в 1947 году.

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