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Традиции отменяются: почему Рождество в этом году станет уникальным для британских монархов

Сегодня, 18:30

Члены королевской семьи не соберутся вместе за праздничным столом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри и Меган Маркл заканчивают год так, как начали: по обе стороны океана. Меган и Гарри уже давно живут в США и пока не собираются на родину. И, конечно же, все усложняет пандемия коронавируса!

А это значит, что в этом году праздничные гуляния британской королевской семьи на Рождество будут совсем другими. И хотя в Великобритании пока не определились с ограничениями для массовых мероприятий на праздники, королева Елизавета II уверена в одном: семейные традиции и все развлечения на Рождество отменяются.

Как сообщает People, Уильям и Кейт, как и другие британцы, ожидают решения правительства Великобритании о передвижении по стране во время карантина.

Принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II и принц Чарльз
Принц Уильям, принц Джордж, Елизавета II и принц Чарльз
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Дети скучают по своей прабабушке, но для них действуют те же правила, что и для всех", – рассказал инсайдер.

94-летняя королева в настоящее время находится на изоляции в Виндзорском замке с 99-летним супругом принцем Филиппом и еще не решила, останавливаться там или отправиться в свое поместье Сандрингем в Норфолке на традиционные рождественские и новогодние праздники. Таким образом, вся королевская семья будет встречать самый важный праздник в году порознь, а не вместе, и поэтому это Рождество станет поистине уникальным для британской королевской семьи.

Ранее мы сообщали, что Елизавета II поссорилась со своим персоналом из-за того, что обслуга отказалась ехать с ней в Сандрингем на Рождество. Напомним, недавно Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский, принц Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы.

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