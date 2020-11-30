Баста назвал себя украинцем, но не захотел говорить о Крыме

Певец отказался говорить об аннексированном Крыме

Российский репер Баста назвал себя украинцем, но отказался отвечать кому принадлежит Крым. Во время интервью с Ксенией Собчак для ее YouTube канала певец затронул тему запрета въезда в Украину, который ему недавно сняли.

Баста рассказал, что не понимает, почему он был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности и почему ему запретили въезд. Ксения Собчак отметила, что просто так запрет не вводят. Чаще всего причиной становится, если кто-то признает Крым российской территорией или посещает полуостров без ведома украинских властей.

Баста Фото: Скриншот из YouTube

Певец рассказал о своих гастролях в Крыму, но он не видит в этом ничего страшного. Когда Ксения поинтересовалась, чей Крым, Баста не захотел отвечать. Он считает, что эта тема разжигает конфликт между Украиной и Россией.

"Я об этом не говорю. Я украинец, моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь и к Украине, и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подкидывают дров в эту печь", – высказался Баста.

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