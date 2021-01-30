Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кто покинул шоу "Маска" во втором выпуске

Сегодня, 23:17

В номинацию попали Крапанка и Мольфар

В эту субботу, 30 января, состоялся второй эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". О самых интересных моментах выпуска и лучших выступлениях мы рассказывали здесь. В этом материале узнайте, кто покинул шоу.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Крапанка и Мольфар
Фото: телеканал "Украина"

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Крапанка и Мольфар. В финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

Снять маску пришлось Крапанке. К огромному удивлению звездных детективов и зрителей шоу, под ее костюмом скрывалась режиссер Оксана Байрак.

Напомним, что именно Крапанка исполнила во втором эфире хит Верки Сердючки, заставив танцевать самого Андрея Данилко.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Олег Винник признался, общаются ли звездные участники "Маски" за кулисами Ногти 30 см и шлем ручной работы: на шоу "Маска" покажут самого эффектного персонажа - Бабку Художник по костюмам шоу «Маска» Леся Патока: "Я почти никогда не бываю полностью довольна своей работой"
шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе

Популярные статьи

Сегодня, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Сегодня, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

Вчера, 20:29Звездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

Вчера, 19:24Звездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

Вчера, 18:18Вкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Вчера, 16:04Звездно

Вторая жена Высоцкого прикована к постели и находится в тяжелом состоянии

Вчера, 13:36Звездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

Вчера, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Вчера, 10:11Звездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

Вчера, 05:02Психо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

28 январяЗвездно

Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум

28 январяВкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

28 январяМодно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

28 январяВкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

28 январяФаново

Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео)

28 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять