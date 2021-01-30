Кто покинул шоу "Маска" во втором выпуске

В номинацию попали Крапанка и Мольфар

В эту субботу, 30 января, состоялся второй эфир гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". О самых интересных моментах выпуска и лучших выступлениях мы рассказывали здесь. В этом материале узнайте, кто покинул шоу.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Крапанка и Мольфар

Фото: телеканал "Украина"

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Крапанка и Мольфар. В финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

Снять маску пришлось Крапанке. К огромному удивлению звездных детективов и зрителей шоу, под ее костюмом скрывалась режиссер Оксана Байрак.

Напомним, что именно Крапанка исполнила во втором эфире хит Верки Сердючки, заставив танцевать самого Андрея Данилко.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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