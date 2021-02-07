"Як ти могла?": Олег Винник відреагував на участь Олени Шоптенко в шоу "Маска"

Танцівниця кілька тижнів ховалася за маскою Лисиці

Загадковий проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" потроху розкриває свої таємниці. Так, в третьому випуску шоу розсекретили особу кокетливої Лисиці. Зіркові детективи були переконані, що в цьому образі ховалася співачка Світлана Тарабарова, але коли Лисиця зняла маску, шоковані були всі.

Минулого разу ця героїня добряче заплутала глядачів. Лисиця спілкується тільки віршами, тож багато хто подумав, що в цьому образі могла замаскуватись авторка пісень. Зіркові детективи вважали, що під цим костюмом можуть ховатись Надя Дорофєєва, Світлана Тарабарова або Ірина Білик.

Лисиця

Фото: телеканал "Україна"

На сцені грандіозного шоу "Маска" руда лісова мешканка виконала запальний хіт Dance Monkey австралійської зірки Tones and I. Детективи зазначили, що скоріш за все там ховається саме співачка, оскільки Лисиця має гарний голос. Андрій Данилко заявив, що під цією маскою точно не може бути Ірина Білик. Натомість він сказав, що там криється молода і дуже хитра дівчинка.

Але найближчим до розгадки виявився Олег Винник. "Ви бачили, як вона рухалась? Ви бачили, як вона цими лапками вивертала? Мені здається, що ця людина пов’язана з театром або з танцями", – пояснив він. Після цього Оля Полякова запропонувала версію, що це може бути Олена Шоптенко.

Олег Винник

Фото: телеканал "Україна"

Саме з Лисиці вирішили зняти маску глядачі. Хоч усі до останнього були переконані, що під цим костюмом ховалась Світлана Тарабарова, але там виявилась танцівниця і хореограф Олена Шоптенко.

"Як ти так могла? Ти заспівала набагато краще, ніж я затанцював. От Лисиця!" – зазначив Олег Винник, з яким Олена кілька місяців танцювала в парі.

Олена Шоптенко

Фото: телеканал "Україна"

Сама Шоптенко зізналась, що їй дуже шкода покидати проєкт. Вона хотіла продовжувати участь у шоу, але глядачі вирішили по-іншому.

"Мені дуже сподобалось, бо для мене це новий досвід. Я завжди вважала, що співи – це не моє, і краще займатись танцями. Та коли ми почали пробувати, виявилось, що у мене непоганий діапазон, – розповіла Олена Шоптенко. – Щодо Олега Винника, то думаю, на якомусь енергетичному рівні він знав, що саме я ховаюсь під цією маскою. Йому знайомі мої інтонації, мій голос, мій body language (мова тіла – ред.). Чесно, думаю, що він зрозумів з перших хвилин".

А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі наступного ефіру? Дивіться найзірковіше та найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, як пройшов третій ефір шоу "Маска": всі подробиці .

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