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Мирзоян, Ляшко или Потап: Мольфар в шоу "Маска" удивил признанием о связи со звездным детективом

Сегодня, 17:40

Смотрите выступление Мольфара во втором выпуске "Маски"

Грандиозное шоу "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком на телеканале "Украина" продолжает знакомить с загадочными звездными участниками, скрытыми под неповторимыми костюмами-масками.

Во втором выпуске зрители увидели героя с оригинальным даром – магией. Им стал таинственный Мольфар, который заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде.

Мольфар на шоу "Маска"
Мольфар на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Как только этот персонаж появился на сцене, шоу охватила атмосфера загадочности. Мольфар – уникальный герой из Западной Украины, он тесно связан с природой и лесом. По-настоящему впечатляет образ этого магического участника – у него три пары глаз, два клюва и три пары рогов и бивней.

"Учитывая то, что у Мольфара есть рога, жена любит погулять", – пошутила Оля Полякова. А вот у Олега Винника другая версия: поскольку у этого героя на голове есть крылья совы, то он очень умный, а глаза, говорит Винник, похожи на Потапа.

Олег Винник на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Между звездными детективами разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой они предположили, что за маской Мольфара скрываются следующие знаменитости: актер Богдан Бенюк, артисты Олег Скрипка и Петр Черный, певица Ассия Ахат и политики Николай Тищенко и Олег Ляшко.

Лучше прояснил ситуацию сам Мольфар, дав подсказки зрителям телеканала "Украина" о своей личности. Так, герой признался, что в его присутствии могут случаться разные чудеса. А еще Мольфар представил палочки 21 века – микрофон, пульт от телевизора и монопод.

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На сцене оригинального шоу "Маска" таинственный участник исполнил песню "Так же как все", а его номер создали в стиле реабилитации забытых звезд. А еще во время выступления Мольфара неожиданно исчез DZIDZIO. Возможно, мегапопулярного артиста и звезду под этой маской что-то связывает? Владимир Остапчук поинтересовался, может ли персонаж-волшебник сказать что-то конкретное о звездных детективах проекта.

"О них и так все известно – и к гадалке не ходи! – отрезал Мольфар. – А теперь намекну серьезно – один из вас присутствовал во время моего обряда".

Эта подсказка натолкнула DZIDZIO и Олю Полякову на мысль, что в образе Мольфара мог замаскироваться актер Михаил Кукуюк, с которым Королева ночи снималась вместе в кино. Но Олег Винник в свою очередь отметил, что был обрядовым старостой на свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, поэтому предполагает, что за этой маской мог спрятаться именно этот музыкант. Так кто же из знаменитостей кроется под этим костюмом?

Смотрите новые выпуски самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, кто покинул шоу "Маска" во втором выпуске.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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