Как повлияла радиация в Чернобыле и есть ли там двуглавые монстры: о чем спецпроект "Вартові мирного атома"

К 35-летию аварии на ЧАЭС телеканал "Украина" подготовил цикл познавательных историй о Чернобыле и жизни там после аварии

К годовщине Чернобыльской катастрофы команда телеканала "Украина" создала цикл познавательных историй о различных аспектах, связанных с аварией, ее последствиями для живых организмов, современным состоянием зоны отчуждения, мифами и фактами о радиации и атомной энергетике. Премьера "Вартові мирного атома" состоялась на YouTube-канале телеканала "Украина".

Спецпроект телеканала Украина "Вартові мирного атома" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Спецпроект "Вартові мирного атома" состоит из пяти коротких интервью с учеными, которые исследуют влияние радиации на человека и окружающую среду, внедряют новейшие стандарты безопасности в области атомной энергетики и занимаются вопросами безопасности объектов укрытия над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Герои проекта развенчивают мифы о Чернобыльской зоне, доступно рассказывают об изменениях, которые здесь произошли за годы после катастрофы, объясняют, что сейчас происходит в зоне отчуждения и каким может быть ее будущее.

Как радиация повлияла на экосистему в Чернобыльской зоне

Так, Елена Бурдо, младшая научная сотрудница отдела радиобиологии и радиоэкологии Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины, расскажет о том, как радиация повлияла на экосистему в Чернобыльской зоне и существуют ли там двуглавые монстры.

"Слухи о том, что животные убегают из Чернобыльской зоны, не соответствуют действительности. Во-первых, животные не убегают, а если они и перемещаются, то это нормальная миграция. Животные не переносят на себе радиацию из Чернобыля, если какие радионуклиды и есть, то они находятся внутри организма этих животных. Есть животных, которые живут на территории Чернобыльской зоны нельзя", – отмечает ученая.

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Как радиация влияет на воду и продукты питания

Игорь Гудков, доктор биологических наук, профессор академии НААН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, познакомит с тем, как радиация влияет на воду и продукты питания, как с последствиями аварии борются в сельском хозяйстве, и можно ли защититься от них.

"Характер загрязнения зоны отчуждения очень неравномерный, пятнистый. Там есть места, которые можно считать чистыми, как в Киеве, как в других регионах страны. А есть места очень загрязненные. Например, озеро Глубокое, где мы проводим свои эксперименты, исследования с рыбами. Уровень радиации здесь – в 100 раз выше, чем в Киеве. А есть места еще более загрязненные. Туристам крайне нежелательно посещать такие районы. Ну их бесспорно никто туда не пустит", – отмечает ученый.

Защищают ли построенные укрепления саркофаг и арка в Чернобыле от последствий радиации

Сергей Паскевич, радиобиолог, кандидат биологических наук, расскажет насколько защищают построенные укрепления саркофаг и арка в Чернобыле от последствий радиации, а также о том, как уберечься от опасности облучения в повседневной жизни.

"Саркофаг строили дистанционно в чрезвычайно сложных радиационных условиях. Несмотря на это, построили его всего за 7 месяцев. В конце 1986 года он был введен в эксплуатацию. Уникальность саркофага заключается в том, что для его строительства было использовано более 5 тысяч тонн конструкций, это в 10 раз больше металла, чем ушло на строительство монумента "Родина-Мать" в Киеве. Для сооружения его стен использовали 350 тысяч тонн бетона, это почти половина того бетона, который было использован для строительства Киевской ГЭС", – информирует ученый.

Что отличает две крупнейшие аварии мира – Чернобыль и Фукусиму

Елена Паренюк, радиобиологиня, кандидатка биологических наук, старшая научная сотрудница Национального университета биоресурсов и природопользования, сообщит о том, что отличает две крупнейшие аварии мира – Чернобыль и Фукусиму.

"Основные радионуклиды, которые были выброшены в результате аварии на Чернобыльской АЭС – это радиоактивный цезий, стронций и йод. В случае с Фукусимой в основном – это радиоактивный цезий и йод. Но при этом Чернобыль значительно обгоняет Фукусиму по количеству радиоактивных выбросов. На самом деле две аварии загрязнили территорию настолько, что возникла необходимость формирования зоны отчуждения и зоны эвакуации, и прекращение ведения хозяйственной деятельности и там, и там", – рассказала исследовательница.

Как устроена АЭС и какие там есть меры безопасности

Маргарита Макаренко, научный сотрудник отдела анализа безопасности Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, расскажет, как устроена АЭС и об организации мер безопасности на ней.

"Мысли о дешевизне атомной электроэнергии ложные. Для того, чтобы АЭС работала безопасно, нужны колоссальные средства. Также с учетом нормативных требований большие средства нужно аккумулировать на дальнейшее выведение из эксплуатации АЭС", – подчеркивает ученая.

Спецпроект "Вартові мирного атома" состоит из пяти коротких историй, премьера которых в течение недели состоится на YouTube-канале "Украина". Сейчас к просмотру доступна первая история цикла, рассказ радиобиологини Елене Бурдо о том, что случилось с животными после аварии, и как сейчас выглядит "портрет живого" в зоне отчуждения.

Тем временем телеканал Украина устроит для киноманов ночь Оскара.

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