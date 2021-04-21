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Телеканал "Украина" устроит для киноманов ночь "Оскара"

Сегодня, 18:00

Телеведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами на "Оскар"

В рамках эксклюзивной прямой трансляции 93-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" в ночь с 25 на 26 апреля канал "Украина" проведет марафон. Его ведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая расскажут зрителям все самые интересные подробности кинопремии, которая в этом году пройдет в новом формате.

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Пандемия COVID-19 в мире изменила все. Тем не менее, телезрители смогут стать свидетелями главного события в мировой киноиндустрии. Эксклюзивная трансляция "Оскара" на телеканале "Украина" начнется в 01:30. Мероприятие состоится на Юнион-стейшн, что в центре Лос-Анджелеса, а дополнят церемонию прямые включения из голливудского кинотеатра "Долби" в центре Голливуд & Хайленд, а также сопутствующих площадок по всему миру.

Ведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук и лицо программы "Зірковий шлях" Алена Винницкая познакомят зрителей с лентами-номинантами на "Оскар", а журналисты раскроют все подробности церемонии: расскажут о новых правилах кинопремии, нестандартной реализации церемонии, подготовке к событию, трендах и скандалах, сопровождавших ее.

Ведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая
Ведущие Владимир Остапчук и Алена Винницкая
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы как-то смеялись, что после того, как Остапчук провел Евровидение, осталось только стать ведущим "Оскара". И вот эта "маленькая" мечта осуществилась, и в прямом эфире телеканала "Украина" мы вместе с телезрителями всей страны будем смотреть и комментировать главную кинопремию мира и первыми узнавать ее лауреатов", – делится Владимир Остапчук.

При этом телеведущий говорит, что у него нет фаворитов: "Потому что если делать прогнозы, то лучше я скажу, каким будет завтра курс доллара или когда закончится пандемия, чем выберу лучший фильм года. При этом я очень жду дня, когда вместе со зрителями стану ближе к магии создания великого кино и виртуально буду рядом с теми, кто будет получать заветную статуэтку "Оскар" в Лос-Анджелесе".

Также в студии ведущие сделают обзор прессы, покажут самые интересные публикации звезд в соцсетях и невероятные наряды, которые селебрити выбрали для церемонии.

Телеканал
Телеканал "Украина" устроит для киноманов ночь "Оскара"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Отец", "Иуда и Черный Мессия", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Перспективная девушка", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой".

В категории "Лучшая режиссура" представлены Томас Винтенберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Эмеральд Феннел ("Перспективная девушка"), Ли Айзек Чун ("Минари").

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За статуэтку в категории "Лучшая мужская роль" поборются актеры Риз Ахмед ("Звук металла"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдман ("Манк"), Стивен Юн ("Минари").

За первенство в номинации "Лучшая женская роль" будут соревноваться актрисы Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Перспективная девушка").

Тем временем Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии Золота Дзиґа-2021.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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Источник: Сегодня
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