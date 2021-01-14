Чернобыль без катастрофы: украинец показал на фото, каким город мог быть сейчас

Он восстановил заброшенную зону отчуждения

Украинский графический художник и блогер Андрей Гупса в своем проекте восстановил заброшенную зону отчуждения. Парень показал, как бы выглядела Припять, если бы не было Чернобыльской катастрофы. Все фотографии он опубликовал на личной странице в Instagram.

Магазин "Овощи"

Фото: Instagram | Goopsik

Дворец культуры

Фото: Instagram | Goopsik

Колесо обозрения

Фото: Instagram | Goopsik

Спальный район

Фото: Instagram | Goopsik

Андрей Гупса в своем проекте под названием "Процветание" исправляет с помощью Photoshop все то, чего постсоветским странам не удалось изменить к лучшему за долгие годы. Он показывает, как должны выглядеть типичные постсоветские города в XXI веке при правильном подходе к дизайну городского пространства.

Напомним, ранее художник показал, как бы герои классических картин жили в Украине сегодня. Также мы рассказывали о французском уличном художнике и основателе компании GrafoDeco, который удивляет пользователей Сети невероятно реалистичными граффити.

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