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Умер актер, сыгравший Дятлова в сериале Чернобыль

Сегодня, 13:27

Пол Риттер скончался в возрасте 54 лет

Умер известный британский актер Пол Риттер. Он скончался в возрасте 54 лет от опухоли мозга, сообщает Guardian.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга", – цитирует издание агента Риттера.

Сообщается также, что актер умер дома. Рядом с ним были жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной.

Пол Риттер в роли Анатолия Дятлова
Кадр из сериала "Чернобыль"

Пол Риттер известен нам по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" от HBO. Он также снялся в картине "Гарри Поттер и принц-полукровка", где сыграл Элдреда Уорпла.

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В фильмографии Риттера также значатся 22 фильм о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", "Инферно" с Томом Хэнксом, сериалы "Игра" и "Екатерина Великая".

В 2009 году Пол Риттер был номинирован на премию "Тони" за главную роль в "Нормандских завоеваниях".

Сериал "Чернобыль"
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