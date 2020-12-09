Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как близнецы: Риз Уизерспун показала красавицу-дочь (фото)

Сегодня, 11:07

Подписчики актрисы не сразу поняли, где мать, а где дочь

Актриса Риз Уизерспун опубликовала на своей странице в Instagram фото с ее 21-летней дочкой Авой. Снимок поднял бурю обсуждений в комментариях, ведь, по словам подписчиков актрисы, девушка настолько похожа на мать, что их не отличить с первого взгляда.

На снимке Риз и Ава позируют в похожих свитерах, у обеих губы накрашены алой помадой. Насчет нарядов Риз даже пошутила в описании к фото: "Ладно, признаюсь, я заставила Аву надеть похожий свитер. Но разве это не мило?"

Риз Уизерспун с дочерью Авой
Риз Уизерспун с дочерью Авой
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

В комментариях под фото поклонники актрисы были поражены ее сходством с дочерью: "Близнецы", "Очень похожи", "Такие красивые, как сестры", "У меня двоится в глазах", "Она твой клон, но одновременно похожа на своего папу", "Я не сразу понял, кто есть кто".

Напомним, Дженнифер Лопес поделилась семейным фото. Мы также сообщали, что Григорий Решетник в третий раз стал папой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полуголые фото в ванне, вечеринки и Стэнфорд: как живет младшая дочь Стива Джобса Ирина Билык отмечает пятилетие младшего сына: певица показала редкие семейные фото Alyosha на забавном фото показала, как делает уроки с сыном
Риз Уизерспун дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком

Популярные статьи

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFun

"Иди проспись": телеведущего затравили за тарелку "русского борща"

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

7 декабряEvents

7 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

6 декабряШоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

Новости партнеров

Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
«Блюдо для любви». Рецепт ароматной шакшуки от Татьяны Литвиновой
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Год Быка: Что готовит нам символ 2021 года и как его встретить
Год Быка: Что готовит нам символ 2021 года и как его встретить
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Сын Григория Чапкиса прокомментировал брак звездного папы
Сын Григория Чапкиса прокомментировал брак звездного папы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять