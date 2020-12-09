Как близнецы: Риз Уизерспун показала красавицу-дочь (фото)

Подписчики актрисы не сразу поняли, где мать, а где дочь

Актриса Риз Уизерспун опубликовала на своей странице в Instagram фото с ее 21-летней дочкой Авой. Снимок поднял бурю обсуждений в комментариях, ведь, по словам подписчиков актрисы, девушка настолько похожа на мать, что их не отличить с первого взгляда.

На снимке Риз и Ава позируют в похожих свитерах, у обеих губы накрашены алой помадой. Насчет нарядов Риз даже пошутила в описании к фото: "Ладно, признаюсь, я заставила Аву надеть похожий свитер. Но разве это не мило?"

Риз Уизерспун с дочерью Авой Фото: instagram.com/reesewitherspoon

В комментариях под фото поклонники актрисы были поражены ее сходством с дочерью: "Близнецы", "Очень похожи", "Такие красивые, как сестры", "У меня двоится в глазах", "Она твой клон, но одновременно похожа на своего папу", "Я не сразу понял, кто есть кто".

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