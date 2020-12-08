Полуголые фото в ванной, вечеринки и Стэнфорд: как живет младшая дочь Стива Джобса

Узнайте, чем занимается младшая дочь основателя Apple

На днях младшая дочь покойного основателя корпорации Apple Стива Джобса Ив попробовала себя в качестве модели – 22-летняя девушка стала одной из героинь рождественской рекламной кампании косметического бренда Glossier. На снимках девушка позирует с патчами и блеском для губ, сидя в ванной.

Ив Джобс Фото: instagram.com/evecjobs

Ив Джобс – младшая из четырех детей Стива Джобса. С ее мамой, Лорен Пауэлл, Стив познакомился на лекции, которую он вел в Стэнфорде. У пары родилось трое детей — сын Рид и две дочери – Эрин и Ив.

Фото: instagram.com/evecjobs

Интересно, что именно Ив Джобс выделял больше всех. Он называл ее "самой целеустремленной" и верил, что когда-нибудь его дочь, если не станет президентом США, то точно возглавит Apple.

Фото: instagram.com/evecjobs

Ив 22 года, она учится в Стэнфорде, профессионально занимается конным спортом. Ее с легкостью можно было бы назвать богатой (очень богатой) невестой – состояние Джобса оценивалось в 21 миллиард долларов, но недавно мать Ив, вдова Джобса, Лорен заявила, что детям не достанется многомилионное наследство, все деньги пойдут на благотворительность.

Фото: instagram.com/evecjobs

О личной жизни девушки известно немного: несколько лет Ив Джобс встречалась с Эухенио Гарса Пересом, тоже наездником и правнуком знаменитого мексиканского предпринимателя Эухенио Гарса Сада (бывший президент VISA Group). В 2019 году Ив и Эухенио расстались.

В Instagram девушки можно найти множество фото с соревнований, а также – с вечеринок с друзьями.

Фото: instagram.com/evecjobs

Фото: instagram.com/evecjobs

Напомним, Гвинет Поэлтроу показала новое фото своих детей. Мы также сообщали, что дочь Стивена Спилберга открыто рассказала о работе в порноиндустрии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться