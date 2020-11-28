Григорий Решетник в третий раз стал папой: первое фото из роддома

Ведущий рассекретил пол ребенка

Украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник теперь многодетный отец. Его супруга Кристина сегодня, 28 ноября, родила третьего ребенка. Счастливые родители сообщили пол малыша и поделились первым фото из родильного дома.

На своей странице в Instagram Решетник опубликовал снимок, на котором видна маленькая ручка новорожденного малыша. У Григория и Кристины родился мальчик.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Теперь я – многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", – подписал пост звездный отец.

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Григорий и Кристина Решетник с детьми Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Ранее Григорий Решетник признался, что они с супругой всегда мечтали о третьем ребенке. Кристина хотела, чтобы это был мальчик, а ее муж уверял, что будет одинаково любить как сына, так и дочь. Пара уже воспитывает двоих сыновей Диму и Ваню.

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