Григорий Решетник в третий раз стал папой: первое фото из роддома
Ведущий рассекретил пол ребенка
Украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник теперь многодетный отец. Его супруга Кристина сегодня, 28 ноября, родила третьего ребенка. Счастливые родители сообщили пол малыша и поделились первым фото из родильного дома.
На своей странице в Instagram Решетник опубликовал снимок, на котором видна маленькая ручка новорожденного малыша. У Григория и Кристины родился мальчик.
"Теперь я – многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", – подписал пост звездный отец.
Ранее Григорий Решетник признался, что они с супругой всегда мечтали о третьем ребенке. Кристина хотела, чтобы это был мальчик, а ее муж уверял, что будет одинаково любить как сына, так и дочь. Пара уже воспитывает двоих сыновей Диму и Ваню.
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