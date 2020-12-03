Alyosha на забавном фото показала, как делает уроки с сыном

Певица напомнила всем родителям, как важно помогать своим детям во всем

Украинская певица Alyosha успевает следить за маленькой дочерью, которая родилась в августе этого года, и воспитывать еще двух деток: старших сыновей Романа и Марка.

Alyosha c cыном Фото: instagram.com/alyoshasinger

На своей странице в Instagram артистка опубликовала забавные фото со старшим сыном Романом и показала, как они вместе делают уроки.

"Помогайте детям! Не только с уроками, но и с правильным познанием и пониманием этого мира и общества. Своим примером покажите, что надо делать добрые дела. Особенно сейчас, во времена нашей бурной, "занятой" жизни. Когда мы забываем о добрых поступках. Сделайте этот поступок сегодня, потому что завтра снова будете очень заняты! Многие дети нуждаются в помощи. Если вы в состоянии помочь – помогите. Кому-то надо уделить внимание, кому оказать материальную поддержку. Давайте делать добро!" – написала певица.

Ayosha с сыном Романом Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, Вадим Лисица рассказал о разрыве с Alyosha и ее поездке на "Евровидение-2010".

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