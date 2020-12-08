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Ирина Билык отмечает пятилетие младшего сына: певица показала редкие семейные фото

Сегодня, 19:23

Младший сын Билык отмечает первый юбилей

Украинская певица Ирина Билык сегодня отмечает день рождения своего младшего сына Табриза. Мальчику исполняется пять лет! В честь праздника артистка поделилась теплыми семейными фото в Instagram.

На первом снимке старший сын артистки, 21-летний Глеб держит торт, стоя на колене перед маленьким Табризом.

На еще одном фото запечатлены именинник, Глеб и его девушка Алиса. Отметим, что выбор сына Ирина одобряет. Недавно она призналась, что хотела бы иметь "именно такую невестку".

"Маленького Табриза поздравляем все с днем рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш", – подписала фото Ирина.

Сыновья Ирины Билык – Глеб и Табриз, а также девушка Глеба – Алиса
Сыновья Ирины Билык – Глеб и Табриз, а также девушка Глеба – Алиса
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях под кадрами артистку поздравили ее поклонники и написали сотни теплых слов. Среди всех поздравлений было сообщение от Павла Зиброва: "Поздравляем Табриза! Счастья, радости, добра и всех земных благ! Обнимаю!".

Скриншот: Instagram Ирины Билык

Напомним, Наталья Могилевская внезапно призналась в любви Ирине Билык.

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