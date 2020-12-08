Ирина Билык отмечает пятилетие младшего сына: певица показала редкие семейные фото
Младший сын Билык отмечает первый юбилей
Украинская певица Ирина Билык сегодня отмечает день рождения своего младшего сына Табриза. Мальчику исполняется пять лет! В честь праздника артистка поделилась теплыми семейными фото в Instagram.
На первом снимке старший сын артистки, 21-летний Глеб держит торт, стоя на колене перед маленьким Табризом.
На еще одном фото запечатлены именинник, Глеб и его девушка Алиса. Отметим, что выбор сына Ирина одобряет. Недавно она призналась, что хотела бы иметь "именно такую невестку".
"Маленького Табриза поздравляем все с днем рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш", – подписала фото Ирина.
В комментариях под кадрами артистку поздравили ее поклонники и написали сотни теплых слов. Среди всех поздравлений было сообщение от Павла Зиброва: "Поздравляем Табриза! Счастья, радости, добра и всех земных благ! Обнимаю!".
Напомним, Наталья Могилевская внезапно призналась в любви Ирине Билык.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное