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"Нас научили быть скромнее, чем нужно": Тина Кароль презентовала туфли за 5 200 гривен

Сегодня, 16:12

Певица представила эксклюзивную коллекцию обуви

Певица Тина Кароль решила покорять мир моды. На своей страничке в Instagram она рассказала о коллаборации с украинским брендом обуви и сумок Kachorovska.

Певица презентовала первую коллекцию обуви, созданную совместно с украинским брендом Kachorovska. Над коллекцией Кароль работала год. Артистка отметила, что туфли с очень удобной колодкой.

"Из личного опыта знаю, что такое, когда ноги ноют от неудобных каблуков, даже если они красивые. Никакая красота не достойна ваших страданий", – написала Кароль.

(@tina_karol)

Обувь сделана из специального износостойкого сатина, за которым очень легко ухаживать. Резинка на ремешке сабо делает туфли удобным для любого подъема стопы, а сам ремешок вручную выложен камнями.

Также в коллекции есть миниатюрная сумка ручной работы. Певица обратила внимание на то, что декор для микросумочки и туфель разработан ювелиром. В качестве украшения использовали кристалл Swarovski особой прозрачности.Тина Кароль рассказала, что на эту коллекцию ее вдохновили украинские женщины.

TinaKarol x Kachorovska
TinaKarol x Kachorovska
Фото: kachorovska.com/

"Нас научили быть скромнее, чем нужно. Наши женщины – фантастические, пора добавить им любви к себе. Tina Karol x Kachorovska именно об этом!", – написала певица.

Стоимость туфель от Тины Кароль – 5 200 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue.

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Источник: kachorovska.com/
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