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Як 35-річна Тіна Кароль виглядає без макіяжу (відео)

Сьогодні, 14:05

Зірка похизувалася натуральною красою

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка зустріла Новий рік у Карпатах, показала шанувальникам, як виглядає без макіяжу. Відповідне відео зірка опублікувала у себе в Instagram-stories.

Тіна Кароль без макіяжу
Тіна Кароль без макіяжу
Фото: instagram.com/tina_karol

На короткому ролику 35-річна Кароль позує у помаранчевому худі і синій шапці. На обличчі у співачки немає навіть туші для вій.

Відео: instagram.com/tina_karol

Раніше Тіна Кароль зізналася, що вихована з повагою і пошаною до українських звичаїв. З дитинства вона вивчала колядки та національні різдвяні традиції.

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Нагадаємо, фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна зробила татуювання з зображенням Тіни Кароль. До того ж, не так давно співачка презентувала колекцію взуття і сумочку, створену спільно з українським брендом Kachorovskа.

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фото Тіна Кароль фігура макіяж
Джерела: Сьогодні , instagram.com/tina_karol
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