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Экс-солистка ВИА Гры Найник обвинила Меладзе в харрасменте: Руки его сильнее и сильнее ходили по мне

Сегодня, 16:15

После того, как Ани Лорак и Оля Полякова обвинили музыкального продюсера в сексуальных домогательствах, другие артистки тоже начали делать признания. Одной из них стала экс-солистка знаменитой "ВИА Гры"

Константин Меладзе, Таня Найник
Константин Меладзе, Таня Найник
Фото: facebook.com, wikipedia.org

43-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Найник тоже предъявила обвинения Константину Меладзе. Недавно шоу-биз всколыхнул настоящий скандал, когда Ани Лорак намекнула, что он предлагал ей интимные отношения. Вслед за этим началась целая череда откровений, последним из которых было признание Анастасии Приходько – звезда опровергла слухи о сексуальных предложениях продюсера. Теперь же появилось новое сенсационное заявление.

Татьяна Найник поделилась своей историей в программе "Звезды сошлись". Артистка сразу уточнила, что не может назвать это именно домогательствами. По словам Татьяны, Меладзе проявил к ней интерес.

20 лет назад, когда Татьяна Найник присоединилась к группе, Константин Меладзе отвез ее в гостиницу и попросил ее раздеться до белья. Тогда певице было 23 года.

"Я разделась до белья, чтобы он просто посмотрел как костюм сидит. Я работала моделью, поэтому мне не привыкать быть в купальниках. Думаю, ну ладно, человек интеллигентный, воспитанный, знаю его давно, брата его еще лучше знаю. Но неловко было", – сказала экс-солистка "ВИА Гры".

"ВИА Гра"
"ВИА Гра"
Фото: instagram.com/tanya_naynik

Затем, по словам Татьяны, на прощание продюсер обнял артистку.

"Первый звоночек, на прощание, он меня очень не по-отечески обнял", – сказала Найник.

После этого у Меладзе и Найник начались личные переписки. А однажды после гастролей Константин Меладзе в частной беседе сказал девушке, что она плохо танцует и у них "не клеится" работа.

"Я как кролик на удава на него смотрю. Он берет и сажает меня на колени. Прошло 20 лет и я недавно узнала, что Оля Полякова поделилась своей историей, у меня так челюсть отпала. Целовать не лез, сразу схватил за нижнюю часть бедра, без романтики. Я помню, что меня скукожило, не двигаюсь, руки его сильнее и сильнее ходили по мне", – сказала Татьяна.

Через полгода после этого Татьяна Найник ушла из группы.

Напомним, что ранее Анастасию Приходько обвинили в пиаре на волне скандала с Меладзе и Лорак.

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Источник: YouTube / Интервью Вокруг ТВ
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