Оля Полякова о домогательствах Меладзе: Когда тебя воспринимают как кусок мяса – это травмирует

Продюсер "ВИА Гры" все еще игнорирует скандал вокруг своей персоны

Оля Полякова/Константин Меладзе Фото: instagram.com/polyakovamusic

Все больше артисток высказываются по поводу Константина Меладзе, что начала в конце апреля Ани Лорак. Но еще два года назад Оля Полякова рассказала, что известный продюсер ее домогался. Тогда новость певицы не вызвала такого резонанса.

"Я еще два года назад рассказала об этом у Гордона в интервью, и что, это вызвало скандал? Ну посадил на колени, ну немного посидела, встала... Меня же никто не заставлял, ни бил, или еще что-то. Ну приставал к тебе мужчина, так порадуйся", – с иронией говорит Оля Полякова в интервью Кате Осадчей, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Певица отметила, что для наших женщин это нормально, так как люди, которые пристают к ним, не подвергаются хейту.

"Меня домогались, но меня не заставляли", – отметила Полякова, добавив, что как человек, выросший в патриархальной и сексистской стране, не понимала, "что такого" сделал продюсер несколько лет назад.

Но сейчас, анализируя произошедшее, Полякова понимает, что ее это травмировало.

"Много лет я в себя не верила. Когда тебя не воспринимают как музыканта, как профессионала, а только как секс-объект и кусок мяса — это в глубине души ранит", – подытожила певица.

Совсем недавно Анна Седокова тоже прокомментировала шумиху, связанную с Меладзе. Экс-участница "ВИА Гры" уверена, что скандал будет громче.

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