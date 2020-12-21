Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном. Они правда похожи?

Новое фото певицы вызвало бурную реакцию в соцсетях

Накануне на "Сегодня.Lifestyle" вышел материал о том, что Александр Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык, ALEKSEEV и Скрипкой. Пользователи сети весьма неожиданно отреагировали на образ Ирины Билык – они сравнили певицу с Майклом Джексоном.

Вы все верно прочитали. В комментариях к этому посту в Facebook аудитория соцсети активно принялась обсуждать не только материал, записанный артистами, но и внешний вид Ирины Билык. Многим она напомнила легендарного поп-короля.

Скриншот: facebook.com/Segodnya.ua

"Билык – вылитый Джексон. Даже шляпа такая же"

"В шляпе Майкл Джексон?"

"Она приблизилась к Джексону разве по количеству пластических операций"

"Билык уже напоминает Майкла Джексона", – пишут об исполнительнице в комментариях.

Скриншот: facebook.com/Segodnya.ua

Кому-то Ирина напомнила... Джима Керри: "Билык похожа на Джима Керри, когда он играл в "Маске". А как вы думаете, кого больше напоминает Билык: Джексона или все же на "Маску"?

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Ранее мы писали, что Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке.

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