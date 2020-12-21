Ирину Билык сравнили с Майклом Джексоном. Они правда похожи?
Новое фото певицы вызвало бурную реакцию в соцсетях
Накануне на "Сегодня.Lifestyle" вышел материал о том, что Александр Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык, ALEKSEEV и Скрипкой. Пользователи сети весьма неожиданно отреагировали на образ Ирины Билык – они сравнили певицу с Майклом Джексоном.
Вы все верно прочитали. В комментариях к этому посту в Facebook аудитория соцсети активно принялась обсуждать не только материал, записанный артистами, но и внешний вид Ирины Билык. Многим она напомнила легендарного поп-короля.
- "Билык – вылитый Джексон. Даже шляпа такая же"
- "В шляпе Майкл Джексон?"
- "Она приблизилась к Джексону разве по количеству пластических операций"
- "Билык уже напоминает Майкла Джексона", – пишут об исполнительнице в комментариях.
Кому-то Ирина напомнила... Джима Керри: "Билык похожа на Джима Керри, когда он играл в "Маске". А как вы думаете, кого больше напоминает Билык: Джексона или все же на "Маску"?
Ранее мы писали, что Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке.
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