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Стали красотками. 12 девушек, заметно похорошевших с годами (фото)

Сегодня, 07:10

Посмотрите на эти впечатляющие преображения

Пользовательница социальной сети TikTok Кенна Мактан показала на коротком видео, насколько сильно она изменилась за последние несколько лет. Девушка сравнила, как она выглядит сейчас (ей 24 года) и какой она была в 12-летнем возрасте. Оказывается, Кенна только молодеет, как и Бенджамин Баттон!

Вслед за Мактан ее подписчики начали делиться похожими фотографиями и видео. Таким образом появился целый флешмоб.

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Вот 12 самых впечатляющих преображений:

1. 12 лет и 22 года

Фото: tiktok.com/@acaciasucks

2. 13 лет и 24 года

Фото: tiktok.com/@trashbuns

3. 13 лет и 20 лет

Фото: tiktok.com/@gorque

4. 12 лет и 19 лет

Название

5. 13 лет и 18 лет

Фото: tiktok.com/@maddiesegar

6. 12 лет и 22 года

Фото: tiktok.com/@mack.and.peas

7. 15 лет и 26 лет

Фото: tiktok.com/@tayymylottt

8. 14 лет и 25 лет

Фото: tiktok.com/@simplystephjaye

9. 18 лет и 26 лет

Фото: tiktok.com/@dragonjpg

10. 20 лет и 27 лет

Фото: tiktok.com/@emerz_

11. 14 лет и 22 года

Фото: tiktok.com/@anasofia.cesena

12. 12 лет и 24 года

Фото: tiktok.com/@kactavish

Напомним, ранее мы рассказывали о 12 женщинах, которых за пару часов превратили в красоток. Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов показал, как можно кардинально изменить свою внешность.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@kactavish
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