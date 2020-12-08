Стали красотками. 12 девушек, заметно похорошевших с годами (фото)

Посмотрите на эти впечатляющие преображения

Пользовательница социальной сети TikTok Кенна Мактан показала на коротком видео, насколько сильно она изменилась за последние несколько лет. Девушка сравнила, как она выглядит сейчас (ей 24 года) и какой она была в 12-летнем возрасте. Оказывается, Кенна только молодеет, как и Бенджамин Баттон!

Вслед за Мактан ее подписчики начали делиться похожими фотографиями и видео. Таким образом появился целый флешмоб.

Вот 12 самых впечатляющих преображений:

1. 12 лет и 22 года

2. 13 лет и 24 года

3. 13 лет и 20 лет

4. 12 лет и 19 лет

Название

5. 13 лет и 18 лет

6. 12 лет и 22 года

7. 15 лет и 26 лет

8. 14 лет и 25 лет

9. 18 лет и 26 лет

10. 20 лет и 27 лет

11. 14 лет и 22 года

12. 12 лет и 24 года

Напомним, ранее мы рассказывали о 12 женщинах, которых за пару часов превратили в красоток. Один из самых известных стилистов Латвии Константин Богомолов показал, как можно кардинально изменить свою внешность.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

Кроме этого, 22-летняя австралийская TikTok-блогерша запустила новый челлендж #CatfishChallenge. Девушка призывает подписчиц показать свою внешность без макияжа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться