Наталья Могилевская внезапно призналась в любви Ирине Билык: "Наши поцелуйчики бесконечны"

Певица опубликовала совместное фото с коллегой

Певица и продюсер Наталья Могилевская, которая ранее рассказала об отношениях с Олегом Рыжовым, не боится экспериментировать со сменой образов как на сцене, так и в жизни.

Недавно звезда предстала перед публикой в образе яркой блондинки в новом клипе, а теперь призналась в любви своей коллеге по сцене, Ирине Билык.

Наталья Могилевская в своём блоге в Instagram опубликовала снимок, на котором обе звезды улыбаются и стоят обнявшись в эффектных нарядах. Но еще больше внимания подписчиков привлекла подпись к публикации. Певица не сдерживала своих эмоций.

Наталья Могилевская и Ирина Билык Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На Ирине Билык было надето пальто с принтом и эффектная шляпа, а Наталья позировала в платье с леопардовым рисунком и массивными украшениями на шее.

"Моя любимая, моя идеальная, моя звезда Ирина Билык. Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке", – подписала фотографию Наталья Могилевская.

В ответ в комментариях Ирина Билык написала: "Люблю. И наши поцелуйчики бесконечны".

Напомним, что ранее Ирина Билык с сыновьями приняла участие в необычном проекте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться