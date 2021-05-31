Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Российская певица решила поэкспериментировать с образом. В Сети не все оценили старания Наташи Королевой

Наташа Королева Фото: скриншот

Сегодня Наташе Королевой, которую недавно раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа, исполняется 48 лет. В канун своего праздника она решила устроить зажигательные танцы под украинскую песню "Ти ж мене підманула". Видео певица опубликовала в TikTok.

Королева предстала перед поклонникам в ярком неоновом боди, который подчеркнул ее фигуру. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и тремя объемными косами в сине-фиолетовых тонах.

В TikTok танец певицы оценили.

"Шикарная фигура! Всегда 25"

"Ух ты какая"

"Прикольная"

"Красотка"

Также Королева опубликовала ролик в Instagram, но там мнение подписчиков разделилось.

Одним понравился танец Наташи Королевой под украинскую песню.

"Хороша Наталья! Завидуйте молча!"

"Красотка!"

Наташа, вы молодая, красивая, позитивная! Неважно, что там в паспорте, в душе вам всегда 18!"

Другие же раскритиковали образ певицы.

"Сколько фильтров...одни фильтры"

"Да уж, не то все это"

"Боже уже не знает как о себе напомнить"

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами.

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