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Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Сегодня, 10:53

Российская певица решила поэкспериментировать с образом. В Сети не все оценили старания Наташи Королевой

Наташа Королева
Наташа Королева
Фото: скриншот

Сегодня Наташе Королевой, которую недавно раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа, исполняется 48 лет. В канун своего праздника она решила устроить зажигательные танцы под украинскую песню "Ти ж мене підманула". Видео певица опубликовала в TikTok.

Королева предстала перед поклонникам в ярком неоновом боди, который подчеркнул ее фигуру. Свой образ артистка дополнила ярким макияжем и тремя объемными косами в сине-фиолетовых тонах.

@koroleva__star

feat Adam –

В TikTok танец певицы оценили.

  • "Шикарная фигура! Всегда 25"
  • "Ух ты какая"
  • "Прикольная"
  • "Красотка"

Также Королева опубликовала ролик в Instagram, но там мнение подписчиков разделилось.

Одним понравился танец Наташи Королевой под украинскую песню.

  • "Хороша Наталья! Завидуйте молча!"
  • "Красотка!"
  • Наташа, вы молодая, красивая, позитивная! Неважно, что там в паспорте, в душе вам всегда 18!"

Другие же раскритиковали образ певицы.

  • "Сколько фильтров...одни фильтры"
  • "Да уж, не то все это"
  • "Боже уже не знает как о себе напомнить"

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами.

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