Илон Маск впервые показал своего 10-месячного сына (фото)

Миллиардер сделал обычный семейный снимок с любимой и малышом

Американский миллиардер и инженер, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск показал подписчикам своего 10-месячного сына. Редкой фотографией звездный отец поделился в соцсети.

На фотографии вместе с Иланом и малышом X Æ A-12 запечатлена Граймс. Она, кстати, недавно подстригла сына как викинга.

Граймс и Илон Маск с сыном Фото: twitter.com/elonmusk

В кадре, опубликованном в Twitter-аккаунте Илона Маска, 49-летний миллиардер позирует держа на руках ребенка, который тянет руки к цветам.

Семейство сфотографировалось в городке Starbase на побережье Мексиканского залива в Техасе, где Маск хочет создать новый город.

Об отношениях Илона Маска и певицы Граймс стало известно в 2018 году, когда они вместе появились на Met Gala. В феврале 2020 Граймс объявила о беременности, а в мае родила сына, который для нее стал первенцем, а для миллиардера – шестым ребенком.

Мальчику дали необычное имя — X Æ A-12. Позже Граймс объяснила его значение.

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