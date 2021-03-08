Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол второго ребенка

Сегодня, 10:05

Супруги ожидают рождения малыша этим летом

Меган Маркл и принц Гарри в День влюбленных сообщили, что снова станут родителями. Накануне в беседе с Опрой Уинфри пара рассекретила пол ребенка – у них родится девочка!

"Иметь мальчика и девочку – чего еще можно желать?" – сказал радостный принц Гарри. Они с Меган обозначили, что после рождения малышки больше не планируют детей.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/misanharriman

Внук Елизаветы II рассказал о своих чувствах, когда узнал, что Меган беременна девочкой: "Благодарен, иметь любого ребенка, одного или двух было бы замечательно, но иметь мальчика, а затем девочку... Теперь у нас есть семья и нас четверо".

Читайте также:
Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Счастливые супруги сказали, что их второй ребенок должен родиться этим летом.

Меган и Гарри объявили о беременности 14 февраля, представив потрясающую черно-белую фотографию, которая была сделана их другом и фотографом. На снимке улыбающийся Гарри с любовью смотрит на Меган, которая положила руки на живот, лежа у него на коленях.

Ранее Меган Маркл заявила, что думала о смерти, будучи членом королевской семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Почему Елизавета II может отказаться от престола: названа причина "Я плакала каждый день": Ким Кардашьян обвинила СМИ в травле Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)
принц Гарри беременность королевская семья Меган Маркл беременность Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 15:29Фаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Вчера, 10:21Events

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 08:01Events

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

6 мартаЗвездно

Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

6 мартаВкусно

Как приготовить салат "Фиалки" на 8 Марта

6 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

5 мартаЗвездно

Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске"

5 мартаВкусно

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

5 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

5 мартаЗвездно

8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

5 мартаВкусно

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

5 мартаВкусно

Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

5 мартаФаново

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Рэпер из США имплантирует себе в лоб бриллиант за $24 млн
Рэпер из США имплантирует себе в лоб бриллиант за $24 млн
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Здоровое питание: чем полезен чернослив
Регина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт
Регина Тодоренко снова наткнулась в Instagram на жесткий хейт
71-річна Алла Пугачова здивувала яскравим образом (фото)
71-річна Алла Пугачова здивувала яскравим образом (фото)

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять