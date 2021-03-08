Меган Маркл и принц Гарри рассекретили пол второго ребенка

Супруги ожидают рождения малыша этим летом

Меган Маркл и принц Гарри в День влюбленных сообщили, что снова станут родителями. Накануне в беседе с Опрой Уинфри пара рассекретила пол ребенка – у них родится девочка!

"Иметь мальчика и девочку – чего еще можно желать?" – сказал радостный принц Гарри. Они с Меган обозначили, что после рождения малышки больше не планируют детей.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: instagram.com/misanharriman

Внук Елизаветы II рассказал о своих чувствах, когда узнал, что Меган беременна девочкой: "Благодарен, иметь любого ребенка, одного или двух было бы замечательно, но иметь мальчика, а затем девочку... Теперь у нас есть семья и нас четверо".

Счастливые супруги сказали, что их второй ребенок должен родиться этим летом.

Меган и Гарри объявили о беременности 14 февраля, представив потрясающую черно-белую фотографию, которая была сделана их другом и фотографом. На снимке улыбающийся Гарри с любовью смотрит на Меган, которая положила руки на живот, лежа у него на коленях.

Ранее Меган Маркл заявила, что думала о смерти, будучи членом королевской семьи.

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