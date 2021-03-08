Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка

Телеведущий сделал это в прямом эфире

Во время праздничного выпуска программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", посвященного Международному женскому дню, Анатолий Анатолич с женой и детьми узнали пол их третьего ребенка.

Напомним, что недавно Анатолий Анатолич впервые рассказал о потере близкого человека.

Утро 8 марта семья популярного ведущего запомнит на всю жизнь. Ведь именно сегодня в студии программы "Ранок з Україною" на глазах всей страны они выяснили пол малыша. По словам Анатолия Анатолича, он очень нервничал в ожидании увидеть семью в студии и перед раскрытием такого большого секрета.

Анатолий Анатолич с семьей Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Младшая дочь телеведущего Лолита без колебаний отметила, что хотела бы иметь братика, а вот ее сестра Алиса со своими предпочтениями не определилась. Молодые родители не комментировали своих ожиданий, а сразу разрезали торт, внутри которого и скрывался главный секрет.

"Это мальчик! Это так круто, но я пока не понимаю, как это. Девочки, вы поняли, у нас будет мальчик?" – обратился к своей семье ведущий Анатолий Анатолич в программе "Ранок з Україною".

Анатолий Анатолич с семьей

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Опытные в вопросе воспитания мальчиков родители Григорий Герман и Владимир Остапчук поздравили семью с таким событием и заверили молодого отца, что теперь в их семье будет не только интереснее, но и гораздо громче, так как игрушек и детских предпочтений станет еще больше.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее Анатолий Анатолич рассказал о последствиях коронавируса.

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