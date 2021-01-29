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Граймс показала сына Илона Маска, которого подстригла как викинга (фото)

Сегодня, 14:30

Первенец пары появился на свет в мае

Певица Граймс, которая в мае минувшего года родила сына от Илона Маска, показала восьмимесячного малыша. Она собственноручно подстригла ребенка, вдохновившись викингами из сериала "Последнее королевство".

Снимками с маленьким сыном Граймс поделилась в Instastories. На фото X AE A-Xii сидит в ванне, пока знаменитая мама делает ему прическу вдохновленную одним из ее любимых телешоу.

Фото: instagram.com/stories/grimes
Фото: instagram.com/stories/grimes
Фото: instagram.com/stories/grimes

"Не уверена, что эта стрижка удалась, но теперь он викинг", – подписала Граймс один из кадров.

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"Последнее королевство" – это британский исторический сериал, который является телевизионной адаптацией популярной серии книг Бернарда Корнуэлла под общим названием "Саксонские хроники". Выходит на Netflix с 2015 года.

Напомним, Граймс родила сына от 49-летнего Илона Маска 4 мая 2020 года. Пара первоначально назвала своего ребенка X Æ A-12, но позже в свидетельстве о рождении немного изменила его на X AE A-Xii.

Ранее Илон Маск не смог распознать сложное имя своего сына.

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