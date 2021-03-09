Ілон Маск вперше показав свого 10-місячного сина (фото)

Мільярдер зробив звичайний сімейний знімок з коханою і малюком

Американський мільярдер та інженер, засновник компаній Space X і Tesla Ілон Маск показав підписникам свого 10-місячного сина. Рідкісною фотографією зоряний батько поділився в соцмережі.

На фотографії разом з Іланом та малюком X Æ A-12 є також мама дитини – Граймс. Вона, до речі, нещодавно підстригла сина як вікінга.

Граймс та Ілон Маск із сином Фото: twitter.com/elonmusk

У кадрі, опублікованому в Twitter-акаунті Ілона Маска, 49-річний мільярдер позує тримаючи на руках дитину, який тягне руки до квітів.

Сімейство сфотографувалося в містечку Starbase на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі, де Маск хоче створити нове місто.

Про відносини Ілона Маска і співачки Граймс стало відомо в 2018 році, коли вони разом з'явилися на Met Gala. У лютому 2020 Граймс оголосила про вагітність, а в травні народила сина, який для неї став первістком, а для мільярдера – шостою дитиною.

Хлопчику дали незвичайне ім'я – X Æ A-12. Пізніше Граймс пояснила його значення.

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