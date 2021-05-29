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Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

Сегодня, 22:42

Состоялся финал российского реалити "Холостяк", героем которого стал известный рэпер

Катя Сафарова и Тимати
Катя Сафарова и Тимати
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Вышел заключительный выпуск российского "Холостяка" с рэпером Тимати. В финал попали две девушки: Алиса Грабова и Екатерина Сафарова, которые на последней церемонии появились в свадебных платьях. Кольцо, изготовленное по заказу главного героя, досталось 23-летней Екатерине Сафаровой.

В своем Instagram-профиле проекта опубликованы совместные фото Тимура (настоящее имя Тимати) и Кати. Отметим, что музыкант вручил избраннице кольцо с огромным камнем 7,7 карат.

, (@holostyak.tnt.official)

Катя Сафарова на своей странице в Instagram рассказала, как она впервые встретила Тимати и поблагодарила его за подаренные эмоции.

"Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой", – написала в соцсети избранница Холостяка.

, Katerina Safarova (@kat_safarova)

При этом Тимати после выхода в эфир финального выпуска "Холостяка" в Instagram презентовал свой новый трек "Падаем вместе", посвященный другой финалистке – Алисе Грабовой.

, 13 (@timatiofficial)

Подписчики такой жест рэпера не поняли и поинтересовались, когда будет пост про Катю:

  • "Где пост про Катю?"
  • "Когда будет пост про Катю?"
Скриншот: instagram.com/timatiofficial

Поклонникам реалити еще предстоит узнать, остались ли Тимати и Катя после проекта вместе, было ли продолжение у их отношений за кадром.

Что известно о Кате Сафаровой

Катерина Сафарова
Катерина Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova

Кате Сафаровой 23 года. Ее семья родом из Москвы, но сама девушка 10 лет прожила в Испании, при этом учится в британском университете. Ей приписывали роман с бразильским футболистом Неймаром, но официально слухи не подтвердились.

В 2020 году Сафарова снималась в испанском реалити-шоу "Остров искушений". Девушка также участвовала в фотосъемках для Elle.ru. У нее 1,3 млн фолловеров в Instagram.

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тимати холостяк
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