Холостяк Тіматі в фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

Відбувся фінал російського реаліті "Холостяк", героєм якого став відомий репер

Катя Сафарова і Тіматі Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Вийшов заключний випуск російського "Холостяка" з репером Тіматі, який хотіли закрити. У фінал потрапили дві дівчини: Аліса Грабова і Катерина Сафарова, які на останній церемонії з'явилися у весільних сукнях. Каблучка, виготовлена на замовлення головного героя, дісталася 23-річній Катерині Сафаровій.

У Instagram-профілі проекту опубліковані спільні фото Тимура (справжнє ім'я Тіматі) і Каті. Зазначимо, що музикант вручив обраниці каблучку з величезним каменем 7,7 карат.

Катя Сафарова на своїй сторінці в Instagram розповіла, як вона вперше зустріла Тіматі і подякувала йому за подаровані емоції.

"Я вдячна тобі за всі емоції, за цей досвід, який я прожила поруч з тобою, за те, що ти довірив мені найпотаємніше, відкрив себе справжнього і просто зробив мене як жінку щасливою", – написала в соцмережі обраниця Холостяка.

При цьому Тіматі після виходу в ефір фінального випуску "Холостяка" в Instagram презентував свій новий трек "Падаем вместе", присвячений інший фіналістці – Алісі Грабовій.

Підписники такий жест репера не зрозуміли і поцікавилися, коли буде пост про Катю:

"Де пост про Катю?"

"Коли буде пост про Катю?"

Скріншот: instagram.com/timatiofficial

Шанувальникам реаліті ще належить дізнатися, чи залишилися Тіматі і Катя після проекту разом, чи було продовження їхніх стосунків.

Що відомо про Катю Сафарову

Катерина Сафарова Фото: instagram.com/kat_safarova

Каті Сафаровій 23 роки. Її сім'я родом з Москви, але сама дівчина 10 років прожила в Іспанії, при цьому вчиться в британському університеті. Їй приписували роман з бразильським футболістом Неймаром, але офіційно чутки не підтвердилися.

У 2020 році Сафарова знімалася в іспанському реаліті-шоу "Острів спокус". Дівчина також брала участь у фотосесії для Elle.ru. У неї 1,3 млн фоловерів в Instagram.

Що відомо про Алісу Грабову

Аліса Грабова Фото: instagram.com/alisa_grabovaja

Аліса почала кар'єру манекенниці в Естонії, звідки вона родом. У дитинстві вона танцювала в "Тодес", а потім вирішила податися в моделі.

Дівчина встигла попрацювати з такими відомими брендами, як Chanel, Louis Vuitton, Dior. До зйомок у "Холостяка" Аліса переїхала в Лондон. У неї 194 тис фоловерів у Instagram.

Раніше ми писали, що Нікіту Добриніна в російському "Холостяку" замінили іншим ведучим.

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