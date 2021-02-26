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"Холостяк-11": что известно об Анне Богдан – бывшей супруге экс-главы Офиса президента

Сегодня, 18:56

Девушка была моделью и работает в сфере туризма

Стало известно, что в шоу "Холостяк-11" примет участие бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана – Анна Богдан.

В промо-ролике нового сезона было указано, что Анна и Андрей поженились спустя три месяца после их знакомства. Как долго пара была вместе – неизвестно, ведь в Сети нет официальной информации об их браке. До 2019 года Андрей Богдан был женат на Ольге, с которой воспитывал четырех дочерей: Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию.

Анна Богдан (Сторожук)
Анна Богдан (Сторожук)
Фото: Страница Анны Сторожук в Vk.com

Сегодня.Lifestyle решили узнать об Анне Богдан побольше. Анна работает в сфере туризма и была моделью, подробнее – в нашем материале.

В соцсетях Анна Богдан зарегистрирована под фамилией Сторожук. Известно, что в 2015 году она получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий. Отсюда можно сделать вывод, что Анне примерно 27-28 лет.

Фото: vk.com

Сейчас девушка работает менеджером по туризму. В ее соцсетях можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда, заканчивая Кипром. Похоже, что Анна любит путешествия.

Фото: vk.com

На одном из фото девушка запечатлена на борту частного самолета. А ее кольцо на безымянном пальце правой руки, к слову, очень напоминает обручальное (или показалось?)

Фото: vk.com

Во время учебы Анна занималась модельным бизнесом. На ее страничке можно найти фото на подиумах украинской Недели моды.

Фото: vk.com

К слову, фото Анны с Андреем Богданом нам найти так и не удалось.

На Instagram-страничке шоу "Холостяк" в комментариях стали активно обсуждать Анну. Некоторые пользователи отметили, что хотят видеть в шоу "обычных участниц из простых семей". На один из таких комментариев ответила, по всей видимости, знакомая Анны, которая отметила, что бывшая супруга Андрея Богдана – хорошая девушка из простой семьи.

"Анюта очень красивая и хорошая девочка. И, кстати, из обычной семьи. Для того, чтобы судить, нужно знать историю человека, а за экраном все очень умные", – написала одна из подписчиц.

Скриншот: Instagram

Ранее мы писали, что известно о новом герое "Холостяка 11".

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