Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка" – СМИ

Украинский ведущий будет помогать Тимати построить отношения проекти

Если вчера возникал вопрос, что Никита Добрынин делал на съемках российского шоу "Холостяк", то сегодня российские СМИ дали в ответ. Как сообщает портал teleprogramma.pro, герой украинского "Холостяка" стал ведущим российского проекта.

По информации СМИ Никита Добрынин будет помогать герою российского "Холостяка" Тимати найти свою любовь на проекте.

Никита Добрынин и Тимати Фото: Instagram

"В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте", — цитирует слова Добрынина издание.

Напомним, Никита Добрынин сам был участником "Холостяка -9". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Хоть многие и не верили в их союз, но они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. Вскоре у пары родится первенец.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться