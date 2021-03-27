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Никиту Добрынина в российском "Холостяке" заменили другим ведущим

Сегодня, 09:40

Украинский ведущий покинул реалити из-за состояния здоровья

В начале марта стало известно, что Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке". В Сети на это отреагировали неоднозначно: кто-то поздравлял Никиту, а кто-то осуждал, за съемки в России.

Однако после выхода двух эпизодов романтического реалити, стало известно, что Добрынина заменили другим ведущим. Из-за того, что он заразился коронавирусом, ему пришлось покинуть работу в "Холостяке". Это произошло в ноябре прошлого года, как раз в то время, когда проходили съемки шоу.

Вскоре его заменили другим ведущим. Им стал российский актер и ведущий Михаил Белянин. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото с главным героем сезона – Тимати.

Тимати и Михаил Белянин
Фото: instagram.com/mikhail_belyanin

В Сети эту информацию восприняли позитивно. "Миш, ну все... вопрос "смотреть или нет" отпадает", "Миша, включили тв, чтобы не пропустить!", "Лучшая новость", – пишут в комментариях.

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Напомним, Никита Добрынин сам был участником "Холостяка-9". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Хоть многие и не верили в их союз, но они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. Вскоре у них родится первенец.

Ранее мы также писали, что герой российского "Холостяка" заявил о закрытии шоу.

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