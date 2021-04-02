"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

Узнайте, кого Михаил Заливако отправил домой

Прошел пятый выпуск проекта "Холостяк-11" и еще одна церемония роз. Узнайте в нашем материале, кто покинул проект на этот раз.

В новом эпизоде Михаил Заливако и девушки приехали во Львов, где у Холостяка было несколько индивидуальных свиданий – с Дашей и Юлей, а также групповых – с Розали и Сашей и Джессикой с Катей.

К слову, внезапно на церемонии роз появилась Анна Богдан, которая ранее переболела COVID-19 на проекте.

В пятом выпуске реалити покинула Александра Миколюк, которая, к слову, шокировала Михаила личной историей о пережитой в детстве сложнейшей операции.

Фото: кадр из видео

В течение всего проекта Холостяк выделял отличные ораторские способности Саши, у которой и вправду хорошо поставлена речь – девушка выбирала красивые выражения и словесные обороты. Но за четкой и грамотной речью Михаил так и не увидел искренности, поэтому решил попрощаться с девушкой.

"Неприятное чувство, потому что она мне правда нравилась, – говорит Михаил, – Я был уверен, что Саша иначе раскроется, но увидел, что она не хочет показывать свои эмоции", – сказал Михаил Заливако об Александре.

Напомним, Розали рассказала, как столкнулась с расизмом и травлей.

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