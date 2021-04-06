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Надин из Холостяка отметила день рождения с экс-соперницами по шоу и участниками Холостячки (видео)

Сегодня, 18:58

Надин Медведчук устроила шумную вечеринку в Киеве

Блогер Надин Медведчук, которая призналась, что ее связывает с Евгением Ковтуненко из "Холостячки", устроила шумную вечеринку в Киеве по случаю своего дня рождения.

На праздник она позвала многих участников "Холостячки", а также своих бывших соперниц по шоу "Холостяк" – и это несмотря на то, что на проекте отношения у девушек были довольно напряженные.

Вечеринка в честь дня рождения Надин
Видео: instagram.com/nadin5_

На вечеринке танцевали и веселились участники "Холостячки": Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко. С ними на танцполе зажигали участницы "Холостяка-11": Александра Миколюк, Кристина Пустовар, Виктория Завгородняя, Татьяна Шевцова, Дарья Ставничая и другие.

Участники "Холостячки"
Видео: instagram.com/nadin5_

Торжество проходило в одном из столичных заведений. По словам гостей, перед вечеринкой все они должны были сдать тест на COVID-19 и получить негативный результат.

Напомним, Надин покинула "Холостяк-11" в третьем выпуске шоу.

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