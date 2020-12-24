Прописка в "ДНР" и скромность: ТОП-10 причин, по которым Мишина выбрала Эллерта
Мы собрали несколько интересных версий из Сети
После завершения проекта "Холостячка" в Сети не умолкают споры и обсуждения финала шоу. Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта – поклонники начали радоваться, а хейтеры стали писать негатив.
В соцсетях появилось множество фан-групп, в которых обсуждают решение Мишиной. В одном из таких сообществ предположили, что Ксения выбрала Эллерта ради прописки в так называемом "ДНР". На это уже отреагировали поклонники Александра, а мы собрали 10 смешных, забавных и даже вполне реальных причин, по которым Мишина выбрала Эллерта.
1. Российский паспорт
В фан-группе "Холостячки" в Instagram появилась фейк-история, согласно которой Ксения выбрала Александра Эллерта, чтобы якобы получить прописку в так называемом "ДНР" (Эллерт родом из Донецкой области) и вместе с ней и "российский паспорт", который она якобы получит, будучи прописанной в Донецкой области.
По словам авторов истории, паспорт актрисе нужен из-за того, что Мишину пригласили сниматься в кино на территории аннексированного Крыма, куда "оккупационная власть пускает при наличии российских документов".
В общем, эту фантазию неизвестных авторов кто-то воспринял всерьез, а кто-то просто посмеялся. Эллерт тоже подшутил над этой историей у себя в Instagram. После чего и началась волна "версий", по которым Ксения выбрала Александра.
2. Без бороды
Пользователи Сети тут же начали писать шуточные предположения о финале "Холостячки".
"Слышала, что Мишина выбрала Эллерта, потому что у него нет бороды", – шутят фаны, намекая на то, что у второго финалиста проекта, Алексея Тригубенко, есть борода.
3. Так сказал Решетник
Вот еще одна забавная версия от поклонников: "Сегодня услышала, что Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта, потому что ей Гриша Решетник (ведущий "Холостячки" – Ред.) так сказал сделать".
4. Из-за связей
Александр Эллерт – сценарист в "Квартале 95". В Сети шутят, что Ксения выбрала Эллерта ради знакомства с Евгением Кошевым и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Вообще-то, выбрала тебя из-за дружбы с Кошевым и Зеленским. Очевидно же, ну?" – пишут в комментариях.
5. Зеркальное отражение
Еще один вариант – Ксения выбрала Александра, потому что они – "зеркальное отражение друг друга".
"Санек, как всегда, лучший, нескучный, веселый, симпатичный, мудрый. И Ксюша сделала правильный выбор, вы прям отражение зеркальное", – пишут фанаты.
6. Настоящая любовь
А это вполне себе реальная причина, по которой Ксения и выбрала Александра – настоящая любовь!
"Что только не придумают, а в настоящую любовь не поверят, что за люди!" – возмущается одна из подписчиц Эллерта.
7. Умная и влюбленная
Еще одна правдоподобная причина: "Ксюша выбрала Сашу, потому что умная и влюбленная! Красивая пара!"
8. Только хардкор
Многие сравнивали характеры Александра Эллерта и его оппонента – Алексея Тригубенко. Если первого все считают шумным и юморным, то второго – спокойным и надежным. Это, кстати, одна из причин, по которой все думали, что Ксения выберет "стабильность с Лешей", а не "веселье с Эллертом".
"Если бы я была Мишиной в параллельной вселенной. "Ангел" говорит мне: "Выбирай Лешечку, Лешечка стабильный, с ним спокойно. "Бес" говорит: "К чертям стабильность, сопли, только Эллерт, только хардкор", – пишет одна из поклонниц "Холостячки".
9. Скромность
Но есть и те, кто уверен, что Эллерт – вполне скромный парень: "Мишина выбрала Эллерта за скромность, как ни странно, и правильно сделала".
10. Взаимные чувства
Вот еще одна вполне реалистичная версия: "Мне рассказали, что Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта, потому что у них взаимные чувства друг к другу".
Напомним, Оля Полякова резко отреагировала на финал "Холостячки".
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