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Прописка в "ДНР" и скромность: ТОП-10 причин, по которым Мишина выбрала Эллерта

Сегодня, 18:59

Мы собрали несколько интересных версий из Сети

После завершения проекта "Холостячка" в Сети не умолкают споры и обсуждения финала шоу. Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта – поклонники начали радоваться, а хейтеры стали писать негатив.

В соцсетях появилось множество фан-групп, в которых обсуждают решение Мишиной. В одном из таких сообществ предположили, что Ксения выбрала Эллерта ради прописки в так называемом "ДНР". На это уже отреагировали поклонники Александра, а мы собрали 10 смешных, забавных и даже вполне реальных причин, по которым Мишина выбрала Эллерта.

1. Российский паспорт

В фан-группе "Холостячки" в Instagram появилась фейк-история, согласно которой Ксения выбрала Александра Эллерта, чтобы якобы получить прописку в так называемом "ДНР" (Эллерт родом из Донецкой области) и вместе с ней и "российский паспорт", который она якобы получит, будучи прописанной в Донецкой области.

Скриншот: Instagram

По словам авторов истории, паспорт актрисе нужен из-за того, что Мишину пригласили сниматься в кино на территории аннексированного Крыма, куда "оккупационная власть пускает при наличии российских документов".

В общем, эту фантазию неизвестных авторов кто-то воспринял всерьез, а кто-то просто посмеялся. Эллерт тоже подшутил над этой историей у себя в Instagram. После чего и началась волна "версий", по которым Ксения выбрала Александра.

2. Без бороды

Пользователи Сети тут же начали писать шуточные предположения о финале "Холостячки".

"Слышала, что Мишина выбрала Эллерта, потому что у него нет бороды", – шутят фаны, намекая на то, что у второго финалиста проекта, Алексея Тригубенко, есть борода.

Скриншот: Instagram

3. Так сказал Решетник

Вот еще одна забавная версия от поклонников: "Сегодня услышала, что Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта, потому что ей Гриша Решетник (ведущий "Холостячки" – Ред.) так сказал сделать".

Скриншот: Instagram

4. Из-за связей

Александр Эллерт – сценарист в "Квартале 95". В Сети шутят, что Ксения выбрала Эллерта ради знакомства с Евгением Кошевым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вообще-то, выбрала тебя из-за дружбы с Кошевым и Зеленским. Очевидно же, ну?" – пишут в комментариях.

Скриншот: Instagram

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5. Зеркальное отражение

Еще один вариант – Ксения выбрала Александра, потому что они – "зеркальное отражение друг друга".

"Санек, как всегда, лучший, нескучный, веселый, симпатичный, мудрый. И Ксюша сделала правильный выбор, вы прям отражение зеркальное", – пишут фанаты.

Скриншот: Instagram

6. Настоящая любовь

А это вполне себе реальная причина, по которой Ксения и выбрала Александра – настоящая любовь!

"Что только не придумают, а в настоящую любовь не поверят, что за люди!" – возмущается одна из подписчиц Эллерта.

Скриншот: Instagram

7. Умная и влюбленная

Еще одна правдоподобная причина: "Ксюша выбрала Сашу, потому что умная и влюбленная! Красивая пара!"

Скриншот: Instagram

8. Только хардкор

Многие сравнивали характеры Александра Эллерта и его оппонента – Алексея Тригубенко. Если первого все считают шумным и юморным, то второго – спокойным и надежным. Это, кстати, одна из причин, по которой все думали, что Ксения выберет "стабильность с Лешей", а не "веселье с Эллертом".

"Если бы я была Мишиной в параллельной вселенной. "Ангел" говорит мне: "Выбирай Лешечку, Лешечка стабильный, с ним спокойно. "Бес" говорит: "К чертям стабильность, сопли, только Эллерт, только хардкор", – пишет одна из поклонниц "Холостячки".

Скриншот: Instagram

9. Скромность

Но есть и те, кто уверен, что Эллерт – вполне скромный парень: "Мишина выбрала Эллерта за скромность, как ни странно, и правильно сделала".

Скриншот: Instagram

10. Взаимные чувства

Вот еще одна вполне реалистичная версия: "Мне рассказали, что Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта, потому что у них взаимные чувства друг к другу".

Скриншот: Instagram

Напомним, Оля Полякова резко отреагировала на финал "Холостячки".

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