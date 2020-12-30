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Хитрый прием от Ирины Билык: что делать, чтобы 1 января не болела голова

Сегодня, 16:30

Певица в течение пяти лет не пьет алкоголь на Новый год

Певица Ирина Билык рассказала, как встретить новый год без последствий. Билык уже пять лет 31 декабря отказывается от алкоголя.

Артистка призналась, как ей удается обманывать друзей в новогоднюю ночь.

"У меня есть один секрет. 31 декабря, когда собираются все друзья, они открывают шампанское, но советую вам только делать вид, что пьете. Я, например, в это время наблюдаю за всеми, кто рядом. Замечаете, что все уже очень "веселые", вы держитесь, зато утром 1 января проснетесь в отличной форме, в то время, как у всех будет болеть голова. Я уже много лет чувствую себя очень хорошо, все удивляются, как мне это удается, и я всем даю этот совет", – поделилась певица.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Звезда сказала, что с оптимизмом смотрит на жизнь, несмотря на то, что в этом году Рождество будет отмечать без любимой компании родственников.

"В этом году многих рождественские традиции не смогу соблюсти. Мои братья в Америке, а некоторые родственники живут за городом, поэтому будем собираться в узком семейном кругу. Я человек-позитив. Как несу это на сцене, такая и в жизни, люблю добро. Мне часто звонят друзья и жалуются на погоду, людей, я во всем призываю находить позитив. Был карантин, я написала много песен, сняла клипы, занималась собой, плавала в бассейне, проводила время с сыном. Я не устаю радоваться жизни", – поделилась Билык.

Напомним, Ирина Билык открыла в себе сверхъестественную способность. Ранее Ирина Билык показала редкое фото себя и Юрия Никитина в молодости.

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