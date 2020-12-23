Ирина Билык показала редкое фото себя и Юрия Никитина в молодости: "Ты помнишь, как всё начиналось?"
Фанаты сразу же узнали певицу
Украинская певица Ирина Билык, которую сравнили с Майклом Джексоном ранее, опубликовала архивное фото своей молодости. Артистка показала достаточно редкий черно-белый снимок, на котором она запечатлена в годы начала своей вокальной карьеры.
Под публикацией в Instagram певицы, поклонники сразу же узнали ее – с кучерявыми волосами, в джинсах и черном свитере Ирина Билык смотрела прямо в объектив. Сзади можно рассмотреть и Юрия Никитина – продюсера артистки.
"Ты помнишь, как все начиналось?", – написала Ирина Билык.
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